Clizia Incorvaia è incinta di Paolo Ciavarro? Ecco tutta la verità di Eleonora Giorgi

(Di giovedì 15 luglio 2021)si sono conosciuti un paio di anni fa nella casa del GF Vip e si sono perdutamente innamorati: la loro relazione continua a gonfie vele nonostante la distanza e qualcuno suggerisce che la ex di Sarcina possa essere. Ma è vero? Laè stata svelata da sua suocera,...

Ultime Notizie dalla rete : Clizia Incorvaia

OGGI

Vediamo meglio insieme cosa ha dichiarato direttamente Eleonora Giorgi, suocera disulla sua presunta gravidanza. La coppia che è nata all'interno del grande fratello è quello formata dae Paolo Ciavarro , ha fatto sognare milioni di telespettatori. ...è davvero incinta? La ex moglie di Francesco Sarcina e l'attuale fidanzato Paolo Ciavarro si stanno godendo le vacanze in Sicilia e secondo la versione online del settimanale Oggi , ...Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro continuano a far mormore il web. La coppia ha iniziato a conoscersi durante la quarta edizione del Grande Fratello Vip, ai quali entrambi hanno partecipato.Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono state una delle coppie nate all’interno della casa del Grande Fratello Vip 4. Di recente alcuni rumors hanno rivelato che i due starebbero pensando ad allargare ...