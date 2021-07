Borsa | Milano chiude in calo - 1 | 27%

Advertising

MKT_INS : Chiusura in rosso per le borse europee mentre a Wall Street scambia poco mosso il Dow Jones (+0,1%) e arretrano S&P… - MaximaMaximum : ho studiato a Milano alla Cattolica con mio exmarito cui con la borsa di studi Erasmus ha studiato economia e comme… - andrea_morby : $ENI - BORSA: Milano -1,78%, WS debole - fisco24_info : Borsa: Milano in perdita (-1%), giù banche e petroliferi: Tiene Mps, scivolano Cucinelli e Seri Industrial - infoiteconomia : Borsa Milano senza smalto con Banco BPM al tappeto, i migliori e peggiori di oggi sul Ftse Mib -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano

Il Sole 24 ORE

Scambi in ribasso per ladi, che accusa una flessione dell'1,27% sul FTSE MIB ; sulla stessa linea, vendite diffuse sul FTSE Italia All - Share , che chiude la giornata a 27.296 punti. ...petroliferi in arretramento: il greggio è in calo rispetto ai massimi toccati ieri. Il future settembre sul Brent segna 74,4 $/barile (da 76,70 circa), il future agosto sul WTI segna 72,80 $/...MILANO, 15 LUG - La Borsa di Milano chiude in calo. L'ultimo indice Ftse Mib cede l'1,27% e scende sotto i 25 mila punti (24.875). (ANSA).(Teleborsa) - Seduta negativa per Piazza Affari, che chiude gli scambi in calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. Nel frattempo sui mercati USA si muove ...