Bellocchio a Cannes: «Grazie al mio cinema adesso mi sento libero, ma non assolto» (Di venerdì 16 luglio 2021) «Non la considero un premio di risarcimento», ci tiene subito a precisare Marco Bellocchio: «La Palma d'oro d'onore mi rende felice, certo, ma io qui ho trovato sempre enormi soddisfazioni, tra cui la doppia Palma d'oro agli interpreti di Salto nel vuoto, Michel Piccoli e Anouk Aimee». AI RENDEZ-VOUS di Cannes, presso la Sala Buñuel, il regista piacentino parla di cinema e non solo, e ritorna sulla sua carriera cinquantennale, quest'anno celebrata sulla Croisette con il premio ad honorem che … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

