Bce | Visco | ' mi aspetto che politica monetaria resti accomodante a lungo'

(Di giovedì 15 luglio 2021) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "Miche la". Ad affermarlo, in un'intervista 'Bloomberg Tv', è il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio

Il Fatto Quotidiano

... non meno importante, ad agire", ha dichiarato la presidente della, Christine Lagarde . Infine, per il governatore della Banca d'Italia, Ignazio, i criteri ESG " sostenibilità ambientale, ...Riferendosi ancora al PEPP- che è esponente del Consiglio direttivo della- ha ricordato che "questo è un programma di emergenza che ha avuto a che fare con gli effetti della pandemia".Roma, 15 lug. "Mi aspetto che la politica monetaria resti accomodante a lungo". Ad affermarlo, in un'intervista 'Bloomberg Tv', è il Governatore della Banca d'I ...Il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, intervenendo all’assemblea dell’Abi ... Nei prossimi giorni gli stress test della Bce evidenzieranno l’ammontare di capitale di cui Mps necessita.