BCE | analisti | probabili ampi acquisti di asset anche dopo fine PEPP

(Teleborsa) – Con la revisione della strategia della BCE sulla politica monetaria "aumenta la probabilità che la banca centrale continui ad acquistare asset su larga scala una volta che il suo programma di acquisto di emergenza pandemico (PEPP) dovrebbe concludersi nel marzo 2022". È quanto sostiene Fitch Ratings in un nuovo report sul tema, sottolineando che con il passaggio a un obiettivo di inflazione simmetrico del 2% (rispetto al precedente obiettivo "inferiore, ma vicino al 2%") sarà più facile per la banca tollerare tassi di inflazione superiori al 2%, almeno temporaneamente.

