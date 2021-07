Assassin's Creed Valhalla, il Kickstarter per il gioco di dadi Orlog ha già superato il suo obiettivo (Di giovedì 15 luglio 2021) Già lo scorso anno vi avevamo annunciato un progetto Kickstarter per portare nella realtà l'Orlog, il gioco di dadi presente all'interno di Assassin's Creed Valhalla. Ebbene, ieri è partita la campagna e il gioco ha già raggiunto abbondantemente il suo obiettivo di finanziamento. Con un obiettivo di 50.000 euro (75.000 dollari canadesi), nel momento in cui vi stiamo scrivendo la campagna Kickstarter ha raggiunto la bellezza di oltre 339.000 euro, ovvero circa 500.000 dollari canadesi. Il kit include i ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 15 luglio 2021) Già lo scorso anno vi avevamo annunciato un progettoper portare nella realtà l', ildipresente all'interno di's. Ebbene, ieri è partita la campagna e ilha già raggiunto abbondantemente il suodi finanziamento. Con undi 50.000 euro (75.000 dollari canadesi), nel momento in cui vi stiamo scrivendo la campagnaha raggiunto la bellezza di oltre 339.000 euro, ovvero circa 500.000 dollari canadesi. Il kit include i ...

Advertising

JVCom : Ubisoft annonce Assassin's Creed Infinity ! - Wanto_slaKRL : @uedegar2 Assassin's Creed é a franquia favorita - MeadowCaster : @Zurgalero Como ha cambiao Assassin's Creed, no? - claudioc : RT @ilpost: Oggi in Manettini si parla sopratutto del nuovo modello di Nintendo Switch e del futuro di Assassin’s Creed, ma anche di come r… - ilpost : Oggi in Manettini si parla sopratutto del nuovo modello di Nintendo Switch e del futuro di Assassin’s Creed, ma anc… -