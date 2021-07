Albastar riprende i voli con Lourdes

(Di giovedì 15 luglio 2021) (Teleborsa) –e UNITALSI (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalti ae Santuari Internazionali) riprendono ufficialmente la stagione di pellegrinaggi versoper il 2021, a partire da lunedì 19 luglio e fino a fine ottobre 2021. Sono stati previsti oltre trentadiretti no stop in partenza dagli aeroporti di Alghero, Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia Terme, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Pescara, Pisa, Napoli, Roma Fiumicino, Torino, Trieste, Venezia, Verona. I collegamenti saranno operati con una flotta di Boeing 737-800NG configurati a 189 posti in classe ...

Nel 2019, pre - pandemia,ha trasportato circa 130.000 pellegrini da/perLourdes, con voli in partenza da circa cinquanta aeroporti tra Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania, Olanda, ...I collegamenti sono attualmente programmati ogni domenica e in vendita per le partenze che inizieranno dall'otto agosto.