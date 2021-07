WTA Praga 2021 | Nina Stojanovic ko | sospesa Siniakova-Smitkova

(Di mercoledì 14 luglio 2021) La prima parte degli ottavi di finale del torneo WTA dinon si è completata. Il maltempo si è abbattuto sulla capitale della Repubblica Ceca proprio nel finale della partita tra Katerinae la connazionale Tereza. Partenza pessima per la quinta favorita del seeding, che perde il primo set in mezz’ora, per poi riprendere il match in mano dopo aver salvato un match point fino ad arrivare sul 5-3 e servizio della terza frazione, ma c’è da recuperare un quindici alla sua avversaria. Cade anche la testa di serie numero 7, che viene sorpresa dalla statunitense Grace Min, ...

Il programma, gli orari e l'ordine di gioco di giovedì 15 luglio, per quanto concerne il250 di2021 . Anastasija Gasanova affronterà Greet Minen, testa di serie numero 9, così da dare il via ufficialmente alle danze sul Centrale ceco. In campo anche la testa di serie numero 2 e ...Avanti anche Katerina Siniakova : per lei 6 - 0 6 - 4 nei confronti di un'altra britannica, Jodie Burrage. Stesse bandiere, stesso esito tra Tereza Martincova e Samantha Murray Sharan, con un solo ...La prima parte degli ottavi di finale del torneo WTA di Praga non si è completata. Il maltempo si è abbattuto sulla capitale della Repubblica Ceca proprio nel finale della partita tra Katerina Siniako ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco di giovedì 15 luglio, per quanto concerne il Wta 250 di Praga 2021. In campo Barbora Krejcikova, vincitrice del Roland Garros ...