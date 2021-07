Vittoria Colizza | Evitiamo che la variante Delta muti Vacciniamo di più

(Di mercoledì 14 luglio 2021) “Dobbiamo intraprendere tutte le strade possibili per convincere le persone a vaccinarsi. Laè caratterizzata da un’altissima contagiosità e sarà necessario raggiungere un’ampia fetta di popolazione, compresi gli adolescenti. E’ l’unica arma che abbiamo per uscire da questa situazione ed evitare il rischio di ulteriori varianti resistenti ai vaccini”. Così, fisica che a parigi dirige l’EPIcx Lab, laboratorio che studia i modelli delle epidemie e contribuisce a orientare le scelte del governo francese, fa il punto sull’attuale situazione epidemica. Oggi Ema ed Ecdc hanno ribadito che la ...

Europa e Usa: "Ora non serve" Intervista alla ricercatrice: "Che autunno vivremo lo decidiamo adesso. Sbagliato rinviare i vaccini" No vax, immigrati irregolari, anziani già malati. ..., 43 anni, è una fisica originaria di Roma, ma lavora a Parigi, dove dirige il laboratorio di 'epidemie in ambienti complessi' all'Istituto nazionale di ricerca medica (Inserm). Ha ...E di farlo oggi, non alla fine dell’estate”. Vittoria Colizza, 43 anni, è una fisica originaria di Roma, ma lavora a Parigi, dove dirige il laboratorio di “epidemie in ambienti complessi” all’Istituto ...Vittoria Colizza, ricercatrice che lavora a Parigi dove dirige il laboratorio di epidemie in ambienti complesse all'Inserm: "La variante Delta sarà predominante. I giovani resteranno una sacca suscett ...