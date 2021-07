Un posto al sole, spoiler al 23 luglio: la drastica decisione di Filippo (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ad Un posto al sole grande protagonista delle prossime puntate sarà il dramma che sta affrontando Filippo, che si è risvegliato dall'operazione chirurgica al cervello privo della memoria. L'uomo, infatti, risvegliatosi dall'anestesia non ha riconosciuto Serena e la sua memoria è ferma a dieci anni fa, una condizione tragica sia per lui sia per la Cirillo. Gli spoiler della seguitissima soap opera di Rai 3 al 23 luglio rivelano che in questa storyline i colpi di scena non mancheranno e per Filippo il percorso verso la serenità e il recupero dei propri ricordi sarà tutt'altro che facile. In ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ad Unalgrande protagonista delle prossime puntate sarà il dramma che sta affrontando, che si è risvegliato dall'operazione chirurgica al cervello privo della memoria. L'uomo, infatti, risvegliatosi dall'anestesia non ha riconosciuto Serena e la sua memoria è ferma a dieci anni fa, una condizione tragica sia per lui sia per la Cirillo. Glidella seguitissima soap opera di Rai 3 al 23rivelano che in questa storyline i colpi di scena non mancheranno e peril percorso verso la serenità e il recupero dei propri ricordi sarà tutt'altro che facile. In ...

Advertising

MutiLeonilde : RT @UPAS_Rai: Buongiorno a tutti con la puntata di ieri di #unpostoalsole completa di #audiodescrizione e #sottotitoli come sempre online p… - nicolasavoia : #Ascoltitv soap 13/07 ??#twittamiBeautiful 2.462.000 17,74% ??#UnaVita 2.200.000 17,3% ??#BraveAndBeautiful 1.833.0… - RaiperilSociale : RT @UPAS_Rai: Buongiorno a tutti con la puntata di ieri di #unpostoalsole completa di #audiodescrizione e #sottotitoli come sempre online p… - UPAS_Rai : Buongiorno a tutti con la puntata di ieri di #unpostoalsole completa di #audiodescrizione e #sottotitoli come sempr… - Teleblogmag : La laurea di Rossella sembra riavvicinare Silvia e Michele. #upas #unpostoalsole Iscriviti gratuitamente al canale… -