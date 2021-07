Ue | il piano clima è «gigante» ma il finanziamento è nano

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Siamo nel «decennio dove tutto si gioca», per il vice-presidente della Commissione Frans Timmerans ed è arrivato il momento di passare dalle parole ai fatti. È il programma presentato ieri a Bruxelles, Fit for 55, 12 regolamenti per ridurre le emissioni di Co2 fino al 57% entro il 2030 (rispetto al 1990), per rispettare l’impegno delle neutralità carbone nel 2050, primo continente al mondo. «Il consumo di combustibili fossili ha raggiunto i limiti, vogliamo lasciare alla prossima generazione un pianeta … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen presentando ilFit for 55 , ... ma sarà sufficiente? In conferenza stampa il vice presidente e commissario per ilFrans ...Leggi Anche, la Commissione Ue presenta ilper tagliare le emissioni del 55% entro il 2030. Von der Leyen: 'Chi inquina pagherà di più' TAGLIO ALLE EMISSIONI - Stando alla proposta, tutti ...Oggi è stato presentato il piano europeo sul clima che prevede lo stop alle vendite delle auto a benzina dal 2035 e riduzione del 55% di Co2 entro il 2030 ...Il piano indica gli strumenti per la rivoluzione verde ... E' una delle proposte contenute nel pacchetto clima presentato oggi della Commissione europea. Il come, in soldoni, passerà dall'aumento ...