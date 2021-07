Salvini: “L’esclusione dalle classi per chi non è vaccinato non esiste. Ho parlato a lungo di scuola con Draghi” (Di mercoledì 14 luglio 2021) lungo incontro a Palazzo Chigi tra il leader della Lega, Matteo Salvini e il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Il vertice arriva all'indomani dell'analogo confronto avuto con il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 14 luglio 2021)incontro a Palazzo Chigi tra il leader della Lega, Matteoe il presidente del Consiglio, Mario. Il vertice arriva all'indomani dell'analogo confronto avuto con il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta. L'articolo .

