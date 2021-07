Roma | vaso cade dal quarto piano | una scheggia ferisce al collo e alla testa un bambino di 6 anni

Advertising

La polizia ha svolto i primi rilievi sul posto e, da una prima ricostruzione, ilsarebbe caduto perché posizionato su uno scaffale fissato al muro e divelto dal forte vento. La vicenda, ..." Un bambino di 6 anni è stato ferito da uncaduto dal balcone di un appartamento al quarto piano di un palazzo in via Stanislao Carcereri, in zona Ostiense, a. Sul posto sono ...Analogie con la tragedia di nove anni fa in via Appia, quando un vaso caduto dal sesto piano uccise un ragazzino di 13 anni, Cristian Giacomini, a passeggio con la mamma ...Tragedia sfiorata a Roma, dove un vaso è caduto da un balcone al quarto piano e si è frantumato in strada, con una scheggia che ha raggiunto e ferito, al collo e alla testa, un bambino di sei anni. È ...