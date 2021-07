Roberta Di Padua lascia i social | dopo U&D l’addio a Instragram

(Di mercoledì 14 luglio 2021) A poche ore dal suo compleanno, e dai festeggiamenti con le persone più care,Diex protagonista del trono over di Uomini e Donne ha deciso dire i. Per il momento si prende una pausa.ha spiegato di essere stanca di dover leggere sempre cose che non le piacciono, di passare il tempo a rispondere su questioni che non le interessano e di aver voglia di staccare. Ha bisogno di dedicarsi alla sua famiglia, di pensare ad altro, ed è per questo che ha deciso di allontanarsi da instagram almeno per un po’. Lo ha comunicato con delle storie suialle oltre ...

'Uomini e Donne', l'annuncio clamoroso della damaDi: 'Me ne vado, ma torno presto'. Cosa è successo?Di, protagonista indiscussa delle dinamiche del trono over, ha preso una decisione sicuramente inaspettata agli occhi ...La dama di Uomini e donne,diha fatto sapere ai suoi fan attraverso un messaggio social di aver preso un'importante decisione Senza ombra di dubbio,Diè una delle protagonista indiscusse di Uomini ...A poche ore dal suo compleanno, e dai festeggiamenti con le persone più care, Roberta Di Padua ex protagonista del trono over di Uomini e Donne ha deciso di lasciare i social. Per il momento si prende ...Una ex dama del Trono Over di Uomini e donne ha preso una decisione improvvisa quanto drastica: Roberta Di Padua, ex di Riccardo Guarnieri, lascia almeno ...