Renault Clio Cup - La nostra gara all' Hungaroring

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Ammettiamolo: ormai fare i giornalisti di macchine non ha più il gran fascino che aveva una volta. Ma c'è una cosa per la quale vale ancora la pena buttarsi nel settore, perlomeno se sei un appassionato (cosa utile ma non indispensabile in quest'ambiente, perlomeno di questi tempi), ti piace guidare e hai un certo animo competitivo. E questa cosa si chiama Press League. Che cosa sia è presto detto: laiscrive al proprio monomarca una macchina e la affida a turno a un gruppo di arrembanti giornalisti dalle velleità corsaiole, chiamati a misurarsi con gli abituali piloti nelle varie gare del campionato italiano. Altri costruttori lo fanno (la Mini, per esempio), ma ...