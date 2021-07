Prove Invalsi, Floridia: “D’accordo con Sasso, la Dad ha penalizzato le fasce più deboli, occorre tornare in presenza” (Di mercoledì 14 luglio 2021) "Sono pienamente d'accordo con il collega Rossano Sasso quando dice che il blocco della didattica in presenza abbia penalizzato le fasce più deboli della comunità studentesca e che sia necessario per il prossimo anno garantire la didattica in presenza". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 14 luglio 2021) "Sono pienamente d'accordo con il collega Rossanoquando dice che il blocco della didattica inabbialepiùdella comunità studentesca e che sia necessario per il prossimo anno garantire la didattica in". L'articolo .

Advertising

Corriere : Invalsi, il tonfo della Dad. Alla Maturità metà degli studenti ne sa come in terza media - Avvenire_Nei : Prove Invalsi. Con pandemia e dad crollo di competenze nei liceali - carlopao86 : RT @iannetts70: Ma come? Lopalco ha detto che è stata una risorsa. E vogliamo parlare di Crisanti e Casadio? Prove Invalsi 2021, il tonfo… - Bubu_Inter : Quando dei pessimi risultati delle prove invalsi non importavano a nessuno, perché non potevano essere oggetto di s… - TIZIANAPOESIA : Le prove invalsi certificano la situazione drammatica dell'apprendimento scolastico in Italia in questo anno di pan… -