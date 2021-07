Perché Virgin Galactic vola nello spazio ma perde quota in Borsa (Di mercoledì 14 luglio 2021) Gli astronauti con Richard Branson a bordo di Vss Unity di Virgin Galactic (Youtube – diretta Virgin Galactic)Un calo delle azioni del 17,3% dopo l’annuncio di vendita di nuove azioni per 500 milioni di dollari: è accaduto lunedì a Virgin Galactic, la compagnia del gruppo Virgin, che appena il giorno prima, domenica, aveva effettuato con successo il primo volo suborbitale con equipaggio, a bordo con il fondatore Richard Branson. Ripartendo dai 49,20 dollari di venerdì, le quotazioni della holding sono atterrate lunedì sui 40,69, proseguendo la discesa a ... Leggi su wired (Di mercoledì 14 luglio 2021) Gli astronauti con Richard Branson a bordo di Vss Unity di(Youtube – diretta)Un calo delle azioni del 17,3% dopo l’annuncio di vendita di nuove azioni per 500 milioni di dollari: è accaduto lunedì a, la compagnia del gruppo, che appena il giorno prima, domenica, aveva effettuato con successo il primo volo suborbitale con equipaggio, a bordo con il fondatore Richard Branson. Ripartendo dai 49,20 dollari di venerdì, lezioni della holding sono atterrate lunedì sui 40,69, proseguendo la discesa a ...

