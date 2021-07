Per lavorare bene bisogna imparare di nuovo a giocare (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il gioco è una delle prime situazioni che ci riportano a uno stato mentale infantile e, non a caso, stimola anche la nostra creatività. Per i bambini il gioco è l’attività principale che lega l’apprendimento al piacere. Alcune ricerche psico-pedagogiche affermano che il gioco attiva il processo di apprendimento, coinvolgendo diverse sfere, da quella intellettuale a quella motoria, emotiva e sociale. Per questo il gioco è fondamentale nella filosofia Reggio-Emilia. Nella società occidentale tendiamo a considerare il lavoro come «serio», un’attività strutturata volta al perseguimento di obiettivi produttivi, dove si pone tutta l’attenzione sui risultati. Il gioco, al contrario, è visto come ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il gioco è una delle prime situazioni che ci riportano a uno stato mentale infantile e, non a caso, stimola anche la nostra creatività. Per i bambini il gioco è l’attività principale che lega l’apprendimento al piacere. Alcune ricerche psico-pedagogiche affermano che il gioco attiva il processo di apprendimento, coinvolgendo diverse sfere, da quella intellettuale a quella motoria, emotiva e sociale. Per questo il gioco è fondamentale nella filosofia Reggio-Emilia. Nella società occidentale tendiamo a considerare il lavoro come «serio», un’attività strutturata volta al perseguimento di obiettivi produttivi, dove si pone tutta l’attenzione sui risultati. Il gioco, al contrario, è visto come ...

