Pd, Mattia: per ennesima volta Raggi fa scaricabarile su Raggi (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma – “La vicenda dell’ordinanza Raggi per imporre la riapertura della discarica di Albano Laziale è l’ennesima inaccettabile dimostrazione dell’incapacità di governo e dialogo inter-istituzionale da parte della Sindaca di Roma.” “Non solo è inaccettabile il costante tentativo di scaricare sulla provincia il problema della gestione rifiuti della Capitale, ma è grave che la Sindaca non sia in grado di cercare dialogo e soluzioni concrete sull’Area metropolitana, a discapito di tutti i cittadini e tutte le cittadine. Sono al fianco di tutti i sindaci e amministratori che oggi manifesteranno al Campidoglio per chiedere rispetto e leale ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma – “La vicenda dell’ordinanzaper imporre la riapertura della discarica di Albano Laziale è l’inaccettabile dimostrazione dell’incapacità di governo e dialogo inter-istituzionale da parte della Sindaca di Roma.” “Non solo è inaccettabile il costante tentativo di scaricare sulla provincia il problema della gestione rifiuti della Capitale, ma è grave che la Sindaca non sia in grado di cercare dialogo e soluzioni concrete sull’Area metropolitana, a discapito di tutti i cittadini e tutte le cittadine. Sono al fianco di tutti i sindaci e amministratori che oggi manifesteranno al Campidoglio per chiedere rispetto e leale ...

