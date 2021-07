Olimpiadi 2021 | gli atleti sul podio si dovranno auto-premiare | ritiro medaglie personale | mascherine e divieti

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Glipremiarsi alledi Tokyo, in programma da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto. Thomas Bach, Presidente del Comitato Olimpico Internazionale, lo ha annunciato alla vigilia della rassegna a cinque cerchi. A causa dell’emergenza sanitaria, infatti, non ci saranno le consueterità a consegnare leagli sportivi sul, ma questi ultimiritirarle direttamente da un vassoio e mettersele personalmente al collo. Tutto per evitare contatti con estranei e contenere le possbilità di ...

Il team olimpico dei rifugiati, in procinto di partecipare alledi Tokyo, è bloccato a Doha a causa di una positività al Covid - 19. La squadra sta completando la propria preparazione nella capitale del Qatar prima di viaggiare alla volta di Tokyo. ...Anche il karateka veneto dà il via alle suecon la voglia di puntare in alto e, conoscendo le sue qualità, sarà sicuramente pronto a stupirci. Dal kata al kumitè, il passo è breve. Iniziamo ...Le Olimpiadi di Tokyo 2020, previste lo scorso anno e rinviate a causa della pandemia, si terranno dal 23 luglio all’8 agosto 2021. Dove e come si potrà seguire la 32° edizione? Il servizio pubblico ...Marco Guida unico arbitro italiano alle Olimpiadi di Tokyo . Sarà addetto al VAR e rappresenterà degnamente in Giappone non solo l’Italia ma anche Torre Annunziata.