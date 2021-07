Millie Bobby Brown contro una star di TikTok: "Sta mentendo sulla nostra relazione" (Di mercoledì 14 luglio 2021) I rappresentanti di Millie Bobby Brown hanno detto che l'attrice ha intenzione di prendere dei provvedimenti nei confronti di una star di TikTok. Millie Bobby Brown ha affermato che che la star di TikTok che negli ultimi giorni si è vantata dei loro presunti incontri sessuali non sta dicendo la verità e i suoi avvocati stanno minacciando azioni legali per far tacere la star del social network cinese. Hunter Echo, celebre TikToker, ha recentemente dichiarato di aver avuto una ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 14 luglio 2021) I rappresentanti dihanno detto che l'attrice ha intenzione di prendere dei provvedimenti nei confronti di unadiha affermato che che ladiche negli ultimi giorni si è vantata dei loro presunti incontri sessuali non sta dicendo la verità e i suoi avvocati stanno minacciando azioni legali per far tacere ladel social network cinese. Hunter Echo, celebreer, ha recentemente dichiarato di aver avuto una ...

softvforbes : RT @aasiainyourarea: millie bobby brown hai dei gusti di merda ti trovi sempre ragazzi cessi - aasiainyourarea : millie bobby brown hai dei gusti di merda ti trovi sempre ragazzi cessi - wchanandlerbong : non è tanto il fatto della differenza di età fra millie bobby e il ragazzo ma il fatto che lui non la rispetta mini… - jbvckybarnes : Ma i genitori di millie Bobby Brown sanno che millie è una bambina o no? Io non ho parole - mysslightnyng : spero che millie bobby brown sia felice e stia passando un splendida giornata ?? -

