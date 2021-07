Meleo | al via manutenzione ponte ciclopedonale via Laurentina

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma – Al via le prime lavorazioni suldi viadopo il crollo di una campata avvenuto nell’ottobre del 2020 a causa di un incidente con un camion che ha urtato parte dell’infrastruttura. E’ quanto si legge in una nota del comune di Roma. Gli interventi, coordinati dal Dipartimento Lavori Pubblici, prevedono la riqualificazione della passerella pedonale in legno e la verniciatura, la sistemazione dei parapetti sulle rampe e la bonifica della vegetazione. Sono operazioni propedeutiche all’installazione della campata mancante nel, tuttora in fase di produzione da parte dell’impresa ...

Roma " "Il cantiere di fronte la stazione Tiburtina va avanti, dopo l'abbattimento di un tratto sopraelevato di tangenziale est. Abbiamo aperto al transito la nuova rotatoria vicinoMazzoni, rifinita in sanpietrino e dove sono stati piantati nuovi alberi." "Ora stiamo per realizzare la nuova area pedonale davanti all'ingresso principale della Stazione. Un'area che sarà spazio ...Roma " "In tanti mi avete chiesto novità sul ponte ciclopedonale in legno suLaurentina, ricordo crollato in un tratto a seguito dell'urto di un camion. Ne abbiamo e sono tutte positive." "L'impresa che ha vinto la gara per realizzare la nuova campata ha iniziato le sue ...Roma - "Il cantiere di fronte la stazione Tiburtina va avanti, dopo l'abbattimento di un tratto sopraelevato di tangenziale est. Abbiamo aperto al ...ROMA Entro la fine di luglio i residenti di Settecamini, Case Rosse, Ponte di Nona e di tutti gli insediamenti urbani che insistono nel tratto urbano dell'A24 non pagheranno più il pedaggio autostrada ...