Ita decolla il 15 ottobre solo con 2 800 lavoratori Nel 2022 altri 2 950 assunti Ci sono 4 750 esuberi

(Di giovedì 15 luglio 2021) Prende il via libera la nuova compagnia Ita (Italia trasporto Aereo) che da metàvolerà nei cieli al posto della vecchia Alitalia. Dopo una notte di lavoro per gli uffici tecnici che si occupano della nuova Alitalia, protagonisti i funzionari di Mef, Mise e Ministero delle Infrastrutture con i colleghi della Commissione europea, è stata messa a punto la lettera formale, su cui mancanole firme. Segui su affaritaliani.it

...consente di avviare le procedure relative all'aumento di capitale die crea le condizioni per la firma del memorandum d'intesa per il passaggio di determinate attività da Alitalia a'. ...... consentendo di avviare le "procedure relative all'aumento di capitale di" e creando le condizioni "per la firma del Memorandum d'intesa per il passaggio di determinate attività da Alitalia a"...ITA potrà finalmente spiccare il volo. Si è infatti conclusa positivamente la discussione con la Commissione europea sulla costituzione della nuova società che sarà pienamente operativa a partire dal ...