Il kit per trasformare una Toyota Rav4 in una Lamborghini Urus

La Toyota Rav4 è il suv più venduto al mondo. Essendo una "world car" ha un aspetto estetico non molto appariscente. Tuttavia, per tutti coloro che avessero il desiderio di farla più accattivante, Albermo, un'azienda giapponese specializzata in tuning, ha realizzato uno specifico kit per renderla del tutto simile alla super suv Lamborghini Urus. Questo bodykit, denominato XR51, è composto da un paraurti anteriore, uno posteriore e minigonne, ed ha un prezzo di 240.000 yen (circa 1900 euro). Il cliente può comunque acquistare i singoli componenti in modo separato. Il paraurti anteriore del kit ha una copertura nera lucida ...

