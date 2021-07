Green Pass nei ristoranti e bar, gli esercenti di Olbia e della Gallura divisi sull'ipotesi (Di mercoledì 14 luglio 2021) (Visited 259 times, 259 visits today) Notizie Simili: Tazze personalizzate, quali sono le loro peculiarità I 7 errori da evitare quando si va in banca a… Aumentano le bollette di luce e gas ... Leggi su galluraoggi (Di mercoledì 14 luglio 2021) (Visited 259 times, 259 visits today) Notizie Simili: Tazze personalizzate, quali sono le loro peculiarità I 7 errori da evitare quando si va in banca a… Aumentano le bollette di luce e gas ...

Advertising

borghi_claudio : Oggi ennesimo tampone. Dopo la positività del collega Patassini la Camera chiede ai componenti della Bilancio un ta… - RobertoBurioni : Se per difendere in nome di non so cosa la libertà di non vaccinarsi degli egoisti ignoranti a ottobre saremo COSTR… - matteosalvinimi : Vaccino, tampone o Green Pass per entrare in bar e ristoranti? Non scherziamo. - Sev7e7n : RT @GiorgiaMeloni: L'idea di utilizzare il green pass per poter partecipare alla vita sociale è raggelante, è l'ultimo passo verso la reali… - KriDido : Green pass comprende: vaccino (a partire da 15gg dopo l’ultima somministrazione) oppure tampone (dura 48 ore) oppur… -