Fasi e scelte di produzione d’energia dall’idrogeno

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Esistono tre modi principali per utilizzare l’energia dell’idrogeno: 1) combustione interna; 2) conversione in energia elettrica tramite pila (o cella) a combustibile; 3) fusione nucleare. Il principio di base di un motore a combustione interna a idrogeno è lo stesso di un motore a combustione interna a benzina o diesel. Il motore a combustione interna a idrogeno è una versione leggermente modificata del tradizionale motore a combustione interna a benzina. La combustione interna dell’idrogeno brucia direttamente l’idrogeno senza utilizzare altri combustibili o produrre vapore acqueo per lo scarico. I motori a combustione interna a idrogeno non richiedono alcun ambiente speciale costoso o ...