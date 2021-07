Europa batte Inghilterra, ma li accoglierei a braccia aperte se volessero tornare (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il calcio non mi interessa granché, ma ho assistito alla finale degli Europei dandole un significato che va oltre lo sport. L’Italia, per me, rappresentava l’Europa, incluse Scozia e Irlanda, e si è battuta con un’Inghilterra, non con il Regno Unito, che le ha detto no. Mi pare di aver capito che il resto d’Europa, prima di tutto Spagna e Francia, abbia tifato per noi. Per un genovese in esilio come me, fa effetto vedere la bandiera dell’Inghilterra, non quella del Regno Unito, opposta al nostro tricolore. La bandiera di San Giorgio (croce rossa in campo bianco) è la bandiera della Repubblica di Genova e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il calcio non mi interessa granché, ma ho assistito alla finale degli Europei dandole un significato che va oltre lo sport. L’Italia, per me, rappresentava l’, incluse Scozia e Irlanda, e si è battuta con un’, non con il Regno Unito, che le ha detto no. Mi pare di aver capito che il resto d’, prima di tutto Spagna e Francia, abbia tifato per noi. Per un genovese in esilio come me, fa effetto vedere la bandiera dell’, non quella del Regno Unito, opposta al nostro tricolore. La bandiera di San Giorgio (croce rossa in campo bianco) è la bandiera della Repubblica di Genova e ...

