Dua Lipa farà un film con Henry Cavill! (Di mercoledì 14 luglio 2021) Con il suo ultimo album Future Nostalgia ha scalato le classifiche mondiali e vinto un Grammy. Ora, per dimostrarci di essere un'artista a tutto tondo, Dua Lipa debutterà al cinema in un film con Henry Cavill e Samuel L. Jackson. Non so voi, ma io non vedo l'ora di vederla in azione…

Ultime Notizie dalla rete : Dua Lipa Le reazioni dei cantanti inglesi alla vittoria dell'Italia all'Europeo - Rolling Stone Italia Dall'inaspettatamente moderato Liam Gallagher fino alla delusione di Sam Smith, o all'appello contro il razzismo di Dua Lipa, ecco cosa hanno detto i musicisti dopo la sconfitta di ...

superati i BTS e Beyoncé, agganciata Taylor Swift Lontani ancora invece Dua Lipa , Olivia Rodrigo, J Balvin e Bad Bunny , che superano i 60 milioni di ascoltatori. Insomma, di strada ce n'è molta. Ma oggi i Maneskin possono essere considerati una ...

Dua Lipa: nuova collaborazione con il defunto Pop Smoke Yahoo Finanza Lyst index, il brand più hot del mondo del lusso è Gucci Per il quarto trimestre di fila, il marchio di Kering domina il ranking della piattaforma di moda Si registra un ritorno al glamour mentre influencer ...

Le reazioni dei cantanti inglesi alla vittoria dell’Italia all’Europeo Nel frattempo, la popstar Dua Lipa ha concentrato la sua attenzione al razzismo, sostenendo in una storia Instagram il calciatore Saka, che dopo l’errore dal dischetto è stato investito da un’ondata ...

