Diego Maradona, arriva la clamorosa decisione: succederà tra pochi mesi (Di mercoledì 14 luglio 2021) arriva un omaggio inaspettato per Diego Armando Maradona. La Fifa ha confermato il tutto, andiamo quindi a vedere cosa succederà tra pochi mesi. La FIFA ha approvato un omaggio incredibile per ricordare Diego Armando Maradona. Infatti ci sarà una partita intercontinentale tra Italia e Argentina nel segno di un fuoriclasse indimenticabile, match denominato ‘Copa Maradona‘. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 14 luglio 2021)un omaggio inaspettato perArmando. La Fifa ha confermato il tutto, andiamo quindi a vedere cosatra. La FIFA ha approvato un omaggio incredibile per ricordareArmando. Infatti ci sarà una partita intercontinentale tra Italia e Argentina nel segno di un fuoriclasse indimenticabile, match denominato ‘Copa‘. L'articolo proviene da Inews.it.

