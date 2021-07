Ddl Zan arriva al Senato: insulti, urla e fischietti in Aula (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il ddl Zan arriva in discussione in Senato "in un clima incandescente", come lo ha definito la stessa presidente del Senato Elisabetta Casellati durante la tesa seduta fra urla, insulti e fischietti ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il ddl Zanin discussione in"in un clima incandescente", come lo ha definito la stessa presidente delElisabetta Casellati durante la tesa seduta fra...

Advertising

trash_italiano : Siamo stati così bene in questi giorni tutti dalla stessa parte. Facciamo uno sforzo e replichiamo il tutto con il Ddl Zan, su. ?????? - borghi_claudio : Al Senato non passa per DODICI voti la pregiudiziale di costituzionalità sul DDL Zan. Se capisco giusto Italia Viv… - matteorenzi : Sono intervenuto in aula sul ddl Zan. Siamo a un passo dal traguardo. Chi dice di no all’accordo per ragioni ideolo… - sidevitacere : Vuoi intossicarti la giornata? Guarda la discussione al Senato, dove invece di parlare del ddl Zan, si discute sull… - brischi79 : @gred_vet @liviaponzio @arbmacip @VirtualRaven @Marcellina82 @LorianoRagni @LadyShaker84 @JustForJustice3… -