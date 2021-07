Covid: Oms, +10% casi settimanali nel mondo e +20% in Europa, risalgono morti (Di mercoledì 14 luglio 2021) Milano, 14 lug. (Adnkronos Salute) - Continuano a crescere i nuovi casi settimanali di Sars-CoV-2 nel mondo. E dopo un calo costante che si è mantenuto per 9 settimane consecutive, aumenta anche il numero di morti settimanali di Covid: si parla di un +3% negli ultimi 7 giorni rispetto ai precedenti, con oltre 55mila decessi segnalati. E' il bilancio contenuto nell'ultimo aggiornamento settimanale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Per quanto riguarda i contagi, sono stati quasi 3 milioni quelli segnalati a livello globale nella settimana dal 5 all'11 luglio (settimana in ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Milano, 14 lug. (Adnkronos Salute) - Continuano a crescere i nuovidi Sars-CoV-2 nel. E dopo un calo costante che si è mantenuto per 9 settimane consecutive, aumenta anche il numero didi: si parla di un +3% negli ultimi 7 giorni rispetto ai precedenti, con oltre 55mila decessi segnalati. E' il bilancio contenuto nell'ultimo aggiornamento settimanale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Per quanto riguarda i contagi, sono stati quasi 3 milioni quelli segnalati a livello globale nella settimana dal 5 all'11 luglio (settimana in ...

