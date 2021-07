Coronavirus, i dati del 14 luglio: 27 contagi a Monza e Brianza, tasso di positività risale a 1,2% (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il bollettino della Regione per mercoledì 14 luglio 2021: sono 27 i nuovi casi positivi in provincia di Monza e Brianza, sono 420 in Lombardia con 34.930 tamponi effettuati e un rapporto di positività che torna a salire a 1,2%. Nessun decesso. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il bollettino della Regione per mercoledì 142021: sono 27 i nuovi casi positivi in provincia di, sono 420 in Lombardia con 34.930 tamponi effettuati e un rapporto diche torna a salire a 1,2%. Nessun decesso.

