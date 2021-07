Basket, gli Usa tornano a vincere in preparazione a Tokyo: Argentina ko (Di mercoledì 14 luglio 2021) La nazionale statunitense di Basket torna alla vittoria nella preparazione verso l’Olimpiade di Tokyo 2020. Il quintetto americano di coach Gregg Popovich ha voltato pagina dopo le sorprendenti battute d’arresto nelle amichevoli contro Nigeria e Australia (prossime avversarie dell’Italia nella manifestazione a cinque cerchi). A Las Vegas, gli Usa si sono imposti questa volta senza problemi contro l’Argentina per 108-80 davanti a quasi 5.000 spettatori. Segnali incoraggianti per tutto il quintetto in doppia cifra, nella selezione albiceleste da segnalare la prestazione di Luis Scola (41 anni) che sigla 16 punti e raccoglie ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 luglio 2021) La nazionale statunitense ditorna alla vittoria nellaverso l’Olimpiade di2020. Il quintetto americano di coach Gregg Popovich ha voltato pagina dopo le sorprendenti battute d’arresto nelle amichevoli contro Nigeria e Australia (prossime avversarie dell’Italia nella manifestazione a cinque cerchi). A Las Vegas, gli Usa si sono imposti questa volta senza problemi contro l’per 108-80 davanti a quasi 5.000 spettatori. Segnali incoraggianti per tutto il quintetto in doppia cifra, nella selezione albiceleste da segnalare la prestazione di Luis Scola (41 anni) che sigla 16 punti e raccoglie ...

