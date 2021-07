Vigili urbani by night | scattano i controlli serali | raffica di multe Nel mirino chi guida con i fari spenti o rotti

Advertising

NazioneGrosseto : Lorenzi (Forza Italia) 'Più vigili urbani' - RTAlive1 : Pagani, vigili urbani: interrogazione di De Martino su chiusura comando - piazzasalento : Gallipoli, scatta la Zona a traffico limitato a Baia verde. Controlli: assunti 15 vigili urbani a tempo parziale ??… - GiornaleLORA : Chiusura del ristorante Assud. La responsabilità di questa chiusura non è da addebitarsi ai Vigili Urbani o all’Amm… - LaVillana11 : @laGrullaP Purtroppo ciò che dici l'ho toccato con mano, dato che mi ritrovai come turista a Roma qualche giorno do… -

Ultime Notizie dalla rete : Vigili urbani

LA NAZIONE

Nell'ultimo weekend è stata fermata e controllata una quarantina di veicoli daiche non hanno risparmiato le sanzioni: 16 le contravvenzioni elevate per violazioni di vario genere al ...... ma per la chiusura del ristorante 'Assud', che a Marsala ha fatto molto rumore, soprattutto per un post polemico in cui i titolari si dichiarano vittime di una persecuzione da parte di...Era salita ad un'altezza di sette metri ed era rimasta bloccata perché impaurita dai cani di un'abitazione privata ...Sospeso per altri sei mesi. L’ex comandate della Polizia locale Antonio Barbato (nella foto) non rientrerà a lavorare in Comune come dirigente almeno fino al 15 gennaio 2022. "È il quarto addebito dis ...