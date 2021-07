Scambio elettorale politico mafioso a Latina: imprenditore compra i voti dai Di Silvio per far eleggere capolista di ‘Noi con Salvini’ (Di martedì 13 luglio 2021) Ha comprato i voti per far eleggere il capolista candidato nella lista “Noi con Salvini” nei quartieri di influenza criminale del Clan Di Silvio, pagando proprio ad alcuni membri dei Di Silvio una somma di 45.000 euro. Per questo motivo dalle prime luci dell’alba, nel capoluogo pontino, la Polizia di Stato di Latina e Roma, unitamente ai Carabinieri del locale Comando Provinciale, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica di Roma – Direzione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 luglio 2021) Hato iper farilcandidato nella lista “Noi con Salvini” nei quartieri di influenza criminale del Clan Di, pagando proprio ad alcuni membri dei Diuna somma di 45.000 euro. Per questo motivo dalle prime luci dell’alba, nel capoluogo pontino, la Polizia di Stato die Roma, unitamente ai Carabinieri del locale Comando Provinciale, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica di Roma – Direzione ...

Advertising

CorriereCitta : Scambio elettorale politico mafioso a Latina: imprenditore compra i voti dai Di Silvio per far eleggere capolista d… - AgataSicily : @YoshiIrai @ZagorTe46987133 @ugom65 @M49liberorso In Sicilia i corsi sono fermi dal 2017! Ma te sai già tutto no? ??… - SergVessicchio : AGROPOLI, QUALE APP E’ L’ENNESIMO BABA’ ELETTORALE, ALTRO VOTO DI SCAMBIO - Sarraci20282706 : @IannaRoberto @marioricciard18 @CarloCalenda Marchetta elettorale. Come se tutti i percettori di rdc, per voto di s… - alessandrocomi6 : @St0neAnge1 Era solo un espediente elettorale: puro voto di scambio -

Ultime Notizie dalla rete : Scambio elettorale Bruxelles e la Slovenia sono già in rotta di collisione "I valori europei non sono arbitrari e non c'è merce di scambio". La vicepresidente del Parlamento ...anche l'unico capo di governo a congratularsi con Donald Trump per la sua "vittoria elettorale" ...

Le tante strade che potrebbe prendere la politica estera della Germania Viene anche promessa la firma sul trattato di libero scambio con il Canada (CETA). Sulla Bundeswehr ...Parlamento Europeo insieme all'introduzione di una soglia di sbarramento nella legge elettorale e ...

Scambio elettorale politico mafioso, l’assessore regionale Talarico chiede l’abbreviato LaC news24 La campagna elettoraleLe tante strade che potrebbe prendere la politica estera della Germania I Verdi promettono una direzione idealista: difesa dei diritti umani, controllo degli armamenti e un commercio globale basato sul diritto internazionale in stretta collaborazione con gli Stati Uniti.

Veleni e false mail: "Volevano screditarci" Un tentativo di “screditare l’operato, la professionalità e l’indipendenza dei magistrati e della sezione di polizia giudiziaria” della procura di Torino e di “dare una falsa rappresentazione del nost ...

"I valori europei non sono arbitrari e non c'è merce di". La vicepresidente del Parlamento ...anche l'unico capo di governo a congratularsi con Donald Trump per la sua "vittoria" ...Viene anche promessa la firma sul trattato di liberocon il Canada (CETA). Sulla Bundeswehr ...Parlamento Europeo insieme all'introduzione di una soglia di sbarramento nella leggee ...I Verdi promettono una direzione idealista: difesa dei diritti umani, controllo degli armamenti e un commercio globale basato sul diritto internazionale in stretta collaborazione con gli Stati Uniti.Un tentativo di “screditare l’operato, la professionalità e l’indipendenza dei magistrati e della sezione di polizia giudiziaria” della procura di Torino e di “dare una falsa rappresentazione del nost ...