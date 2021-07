Positivo al virus nega il contagio al rientro dall' Inghilterra e va alle feste a Jesolo | così è nato il focolaio tra trevigiani

Advertising

Nega il, maxifocolaio 'Nel caso della festa a Jesolo - ha raccontato dunque Zaia ieri - il ... ma senza comunicare alle autorità sanitarie l'esito. E in generale, se i festeggiamenti per ...... in tempi di epidemia da, e che ha avuto, come effetto secondario, ma non per questo meno ...di questi ultimi giorni è sotto gli occhi di tutti e ciò non giova certamente all'andamento...Avrebbe taciuto la positività riscontrata da un tampone fatto al rientro dall'Inghilterra. E con il virus in corpo, ha partecipato senza problemi alle feste di Jesolo per assistere ...L’Australia, con una popolazione di 25 milioni di abitanti, ha finora registrato poco meno di 31.000 casi confermati di coronavirus. L’Australia ha riportato la sua prima morte per covid-19 quest’anno ...