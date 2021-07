Perchè Luis Alberto sarebbe perfetto per il Milan di Pioli (Di martedì 13 luglio 2021) Luis Alberto potrebbe lasciare la Lazio e vestire la maglia del Milan in vista della prossima stagione. Il centrocampista spagnolo sarebbe il candidato perfetto per sostituire Calhanoglu in vista della prossima stagione Luis Alberto apre le porte al Milan in vista della prossima stagione. L’attuale centrocampista della Lazio potrebbe lasciare la capitale di fronte a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 13 luglio 2021)potrebbe lasciare la Lazio e vestire la maglia delin vista della prossima stagione. Il centrocampista spagnoloil candidatoper sostituire Calhanoglu in vista della prossima stagioneapre le porte alin vista della prossima stagione. L’attuale centrocampista della Lazio potrebbe lasciare la capitale di fronte a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

LucaBizzarri : Già faceva abbastanza pena la corsa dei profili politici a raccontare, non si capisce perché, la triste storia di L… - ArenaRosario : Io penso che Luis Alberto lo vogliano in tante squadre, il problema é che nessuno ci si avvicina perché il padrone… - infoitsport : Lazio, caos Luis Alberto: perché domani può essere il giorno decisivo - PaoloCa66948600 : @AlfredoPedulla Io non cederei nessuno dei due perché sono due talenti indiscutibili... Se vuoi una grande squadra… - giulxs_ : RT @HSHQIta: ??| “Con Harry siamo molto amici, ci piacciono le stesse cose. Probabilmente se vede una cosa e la vuole perché l’ho indossata… -