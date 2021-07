Omicidio Vassallo, i giornalisti de Le Iene in commissione antimafia al Parlamento (Di martedì 13 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPollica (Sa)- I giornalisti del noto programma targato Mediaset, “Le Iene”, Giulio Golia e Francesca Di Stefano, saranno uditi dal gruppo di lavoro della commissione Parlamentare antimafia presieduta dal senatore Nicola Morra, sulla vicenda inerente l’Omicidio del sindaco pescatore di Pollica, Angelo Vassallo. Omicidio sul quale indaga la Procura di Salerno e da alcuni mesi, in maniera autonoma anche la commissione parlamentare antimafia che sta conducendo attività d’indagine autonoma per fare luce e verità ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPollica (Sa)- Idel noto programma targato Mediaset, “Le”, Giulio Golia e Francesca Di Stefano, saranno uditi dal gruppo di lavoro dellaParlamentarepresieduta dal senatore Nicola Morra, sulla vicenda inerente l’del sindaco pescatore di Pollica, Angelosul quale indaga la Procura di Salerno e da alcuni mesi, in maniera autonoma anche laparlamentareche sta conducendo attività d’indagine autonoma per fare luce e verità ...

