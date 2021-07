Milan, squadra in campo dopo il riposo di ieri: il report dell’allenamento (Di martedì 13 luglio 2021) Il Milan, attraverso il proprio profilo ufficiale, ha condiviso il report dell'allenamento odierno. Riprende la preparazione rossonera Leggi su pianetamilan (Di martedì 13 luglio 2021) Il, attraverso il proprio profilo ufficiale, ha condiviso ildell'allenamento odierno. Riprende la preparazione rossonera

Advertising

AntoVitiello : #Pioli in conferenza: '#Kessie? Sappiamo quanto sia importante per noi. L'ho sentito ed è motivato. #Ibrahimovic l'… - sanapurcella : RT @RealMarco94: Un Mondo fantastico quello dei giornalisti ed opinionisti che vanno contro il Milan per aver perso il Portiere a 0, Il Mil… - nicomastra2 : @Francoi18824386 @Kalulisme @tvdellosport Ridicoli,società e squadra da serie B. Sciacquati la bocca se vuoi parlare di Milan - ilarysotgiu1 : RT @alvisepedrotti: Parentesi calcistica: secondo tutti i tifosi italiani il #Milan doveva dare 4 mln in più a #Donnarumma senza badare a… - LeOpportune : @NonEvoluto Forse il Milan ha mostrato interesse e il giocatore spinge affinché la squadra lo liberi. Boh... -