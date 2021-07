(Di martedì 13 luglio 2021) Il gruppoha deciso di abolire il” per accogliere i passeggeri adei propri aerei, adottando formulazionirispetto al genere. Come comunicato dall’azienda, che fa capo all’omonima compagnia di bandiera tedesca, la decisione si applica anche alle controllate Austrian, Swiss, Eurowings e Brussels Airlines. “Per noi è importante tenere conto di tutti nel nostro indirizzo di”, ha dichiarato al quotidiano “Bild” un portavoce di. Per sostituire “e ...

Advertising

Leaderdelsettor : RT @HuffPostItalia: Lufthansa abolisce il saluto 'Signore e Signori' a bordo. Meglio formule neutre - HuffPostItalia : Lufthansa abolisce il saluto 'Signore e Signori' a bordo. Meglio formule neutre -

Ultime Notizie dalla rete : Lufthansa abolisce

Agenzia Nova

'Per noi è importante tenere conto di tutti nel nostro indirizzo di saluto', ha dichiarato al quotidiano 'Bild' un portavoce di. Per sostituire 'Signore e Signori' potrà essere prese in ...Berlino, 13 lug 10:12 - Il gruppoha deciso di abolire il saluto "Signore e Signori" per accogliere i passeggeri a bordo dei propri aerei, adottando formulazioni...Il gruppo Lufthansa ha deciso di abolire il saluto “Signore e Signori” per accogliere i passeggeri a bordo dei propri aerei, adottando formulazioni neutre rispetto al genere. Come comunicato dall’azie ...Il gruppo Lufthansa ha deciso di abolire il saluto "Signore e Signori" per accogliere i passeggeri a bordo dei propri aerei, adottando ...