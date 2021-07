LIVE Musetti-Laaksonen 2-6 6-3 4-6, ATP Bastad 2021 in DIRETTA: l’azzurro esce al primo turno del torneo svedese (Di martedì 13 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Termina qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata. Il numero più complesso da gestire per Musetti è il 64% di prime in campo, al quale è DIRETTAmente legato quello delle ben 23 palle break concesse (18 salvate). Si conclude così il programma odierno di Bastad, che domani offrirà subito in apertura Marco Cecchinato contro l’argentino Federico Coria. Per Musetti, invece, la prossima fermata è quella di Tokyo. Doppio fallo di Musetti che forza ... Leggi su oasport (Di martedì 13 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATermina qui la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata. Il numero più complesso da gestire perè il 64% di prime in campo, al quale èmente legato quello delle ben 23 palle break concesse (18 salvate). Si conclude così il programma odierno di, che domani offrirà subito in apertura Marco Cecchinato contro l’argentino Federico Coria. Per, invece, la prossima fermata è quella di Tokyo. Doppio fallo diche forza ...

zazoomblog : LIVE Musetti-Laaksonen 1-2 ATP Bastad 2021 in DIRETTA: tre break di fila in questo inizio - #Musetti-Laaksonen… - bl0ndewidow : Eccoci live con Musetti - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Torna in campo Lorenzo Musetti: dopo il Roland Garros e Wimbledon, per il toscano c'è Henri Laaksone… - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ di #Musetti - #Laaksonen, primo turno #AtpBåstad 2021 -