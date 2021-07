LIVE Atletica, Diamond League Gateshead in DIRETTA. Record italiano di Crippa nei 3000! Secondi Bocchi (17.01) nel triplo e Fassinotti (2.25) nell’alto (Di martedì 13 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.00: per questa sera è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime gare di Atletica leggera 21.59: Da segnalare per l’Italia il secondo posto di Fassinotti nell’alto (2.25) e il secondo posto di Bocchi nel triplo con 17.01 21.58: Si chiude con il primato italiano del migliore mezzofondista azzurro il meeting di Gateshead. Ha saputo soffrire Crippa, chiudendo all’ottavo posto ed ha ritoccato il Record che già gli apparteneva dallo scorso ... Leggi su oasport (Di martedì 13 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.00: per questa sera è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime gare dileggera 21.59: Da segnalare per l’Italia il secondo posto di(2.25) e il secondo posto dinelcon 17.01 21.58: Si chiude con il primatodel migliore mezzofondista azzurro il meeting di. Ha saputo soffrire, chiudendo all’ottavo posto ed ha ritoccato ilche già gli apparteneva dallo scorso ...

