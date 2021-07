L’Europeo dei nomi (Di martedì 13 luglio 2021) Qualificate le squadre, formati i gironi, scelte le rose, chi ha il nome più bello delL’Europeo? La competizione è risultata più dura del previsto: 24 squadre, 26 giocatori per squadra (tranne la Spagna), un totale di 624 nomi a sfidarsi a colpi di dittonghi, dieresi e patronimici. Non è semplice decretare Il Campione d’Europa dei nomi delL’Europeo 2020 all’interno di un torneo il cui nome non è per nulla chiaro (la denominazione ufficiale è Europa 2020, tutti lo chiamiamo Euro 2020, l’anno, però, è il 2021). Il campione mondiale in carica, Trent Alexander-Arnold, ha dovuto alzare bandiera bianca a ... Leggi su ultimouomo (Di martedì 13 luglio 2021) Qualificate le squadre, formati i gironi, scelte le rose, chi ha il nome più bello del? La competizione è risultata più dura del previsto: 24 squadre, 26 giocatori per squadra (tranne la Spagna), un totale di 624a sfidarsi a colpi di dittonghi, dieresi e patronimici. Non è semplice decretare Il Campione d’Europa deidel2020 all’interno di un torneo il cui nome non è per nulla chiaro (la denazione ufficiale è Europa 2020, tutti lo chiamiamo Euro 2020, l’anno, però, è il 2021). Il campione mondiale in carica, Trent Alexander-Arnold, ha dovuto alzare bandiera bianca a ...

Advertising

elio_vito : A questo punto, dopo la posizione contraria al #DdlZan e l’astensione al Parlamento europeo sulla legge anti LGBT d… - pierofassino : #9luglio 1981 il Parlamento europeo, su impulso di Altiero Spinelli, avvia le procedure per il Trattato costitutivo… - SusannaCeccardi : Oggi al Parlamento Europeo ho ribadito il sostegno all’Ungheria e alla Polonia che, attraverso le loro leggi, difen… - LittlePuskas : @mike_fusco Ha fatto le ore piccole per aggiornare la classifica dei goleador dell'Europeo. Ha ripetuto l'operazion… - yuna_hikari : RT @cippiriddu: L'esatto momento in cui abbiamo vinto l'Europeo. Abbiamo risvegliato gli antichi dei, portato il destino dalla nostra parte… -