Lecco, prende fuoco autobus con 25 bambini: l’autista li salva tutti (Video) (Di martedì 13 luglio 2021) Roma, 13 lug – Sangue freddo e prontezza sono tutto in certi casi. Così l’autista di un autobus è riuscito a mettere in salvo 25 bambini a bordo, prima che il mezzo prendesse fuoco nella galleria Fiumelatte lungo la corsia nord della Superstrada 36 tra Lecco e la provincia di Sondrio. Un’indicibile tragedia sfiorata ed evitata quindi grazie alla rapidità d’azione mostrata dall’uomo alla guida dell’autobus. tutti i bambini in salvo, prima che il mezzo venisse completamente distrutto dalle fiamme. Sette ragazzini, per accertamenti, sono ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 13 luglio 2021) Roma, 13 lug – Sangue freddo e prontezza sono tutto in certi casi. Cosìdi unè riuscito a mettere in salvo 25a bordo, prima che il mezzossenella galleria Fiumelatte lungo la corsia nord della Superstrada 36 trae la provincia di Sondrio. Un’indicibile tragedia sfiorata ed evitata quindi grazie alla rapidità d’azione mostrata dall’uomo alla guida dell’in salvo, prima che il mezzo venisse completamente distrutto dalle fiamme. Sette ragazzini, per accertamenti, sono ...

