Latina, arrestato per aggressione a una ragazza e due agenti durante festeggiamenti per l’Europeo (Di martedì 13 luglio 2021) arrestato un classe 2002, per aver aggredito varie persone, investito una ragazza – omettendo di prestarle assistenza – nonché due agenti del Commissariato che hanno così evitato la fuga. Nello specifico, durante i festeggiamenti a Marina di Minturno, in provincia di Latina, per la vittoria del campionato europeo della nazionale di calcio italiana, il ragazzo, in stato di ebrezza ha aggredito per futili motivi almeno tre persone dei Comuni limitrofi procurandogli lesioni a ciascuna di esse, ha investito con il suo motociclo una ragazza di Napoli senza poi fermarsi per ... Leggi su italiasera (Di martedì 13 luglio 2021)un classe 2002, per aver aggredito varie persone, investito una– omettendo di prestarle assistenza – nonché duedel Commissariato che hanno così evitato la fuga. Nello specifico,a Marina di Minturno, in provincia di, per la vittoria del campionato europeo della nazionale di calcio italiana, il ragazzo, in stato di ebrezza ha aggredito per futili motivi almeno tre persone dei Comuni limitrofi procurandogli lesioni a ciascuna di esse, ha investito con il suo motociclo unadi Napoli senza poi fermarsi per ...

