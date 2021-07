I soldi al clan Di Silvio per i voti alla lista “Noi con Salvini”: indagato l’europarlamentare Adinolfi (Di martedì 13 luglio 2021) l’europarlamentare della Lega Matteo Adinolfi è indagato in un’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Latina in cui è stato posto agli arresti domiciliari un imprenditore di Latina accusato di aver comprato almeno 200 voti dai membri del clan Di Silvio da convogliare verso il capolista di “Noi con Salvini” alle elezioni comunali del 5 giugno 2016. Con lui ai domiciliari anche un suo collaboratore. Per entrambi l’accusa è scambio elettorale politico-mafioso. L’imprenditore finito ai domiciliari è Raffaele Del Prete. I due avrebbero pagato ... Leggi su open.online (Di martedì 13 luglio 2021)della Lega Matteoin un’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Latina in cui è stato posto agli arresti domiciliari un imprenditore di Latina accusato di aver comprato almeno 200dai membri delDida convogliare verso il capodi “Noi con” alle elezioni comunali del 5 giugno 2016. Con lui ai domiciliari anche un suo collaboratore. Per entrambi l’accusa è scambio elettorale politico-mafioso. L’imprenditore finito ai domiciliari è Raffaele Del Prete. I due avrebbero pagato ...

giomo2 : Latina, soldi al clan in cambio di 200 voti alla lista 'Noi con Salvini': indagato europarlamentare, due arresti… - niky40786498 : @LegaSalvini 45 mila euro per 200 voti, soldi al clan di Silvio. E i deficienti firmano - MaviodaRoma : @officialmaz Il calciatori TUTTI non si ODIANO, ma è l'indotto che trascina la 'plebe' all'odio sportivo, perchè me… - RednBlack59 : @gigiodonna1 @azzurri Purtroppo per te questa vittoria non cancellerà mai il gesto infame fatto verso la societa' c… - NicoloVitucci : @Twitch_Italy (GTA5 normale non RP):Sei un uomo che si mette fin da subito nei guai con la polizia, inizi a fare un… -