Furia esplosa dopo mesi di repressione

(Di martedì 13 luglio 2021) Lacrime di gioia, piazze gremite e festeggiamenti che sono andati avanti fino all'alba in tutte le città. Ma la "notte magica" dell'Italia per il successo degli Azzurri è stata anche la notte degli eccessi, complici le restrizioni imposte dal Covid

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Furia esplosa

il Giornale

... la variante Delta sta già rimontando posizioni nell'interesse pubblico con ladi uno ... Immediata èla pretestuosa quanto ipocrita polemica politica, legata di default alla fine del ...... ecco, questa è certamente una rivendicazionecol 'Me too' negli Usa, non a Genova vent'... più di rancore che fiducia nel prossimo, la rabbia del 'vaffa' invece che la solidarietà, piùe ...Video: Facebook / PalermoLive – Nel tempio del calcio l’Italia è campione d’Europa per la seconda volta a distanza di 53 anni dall’ultima volta. Grande festa a Palermo, dove le strade sono invase da m ...Sono arrivati anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile e delle stazioni Rogoredo e Vigentino. Le cause sono ancora da accertare. L’ipotesi è che il fuoco abbia interessato un cumulo di immondizia ac ...