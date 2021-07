Festival di Cannes 2021, i voti ai look sul red carpet: da Tilda Swinton a Iris Law (Di martedì 13 luglio 2021) Giornata del Festival di Cannes 2021 dedicata a uno dei film rimandati causa pandemia, ma trattenuti bel saldi dalla direzione artistica del Festival fino a questa edizione spostata a luglio. Vale a dire The French Dispatch di Wes Anderson. Regista che come da tradizione riempie ogni sua creatura con una serie di nomi di calibro da 90, arrivati come una flotta sul red carpet alla faccia del Covid, del Green pass e forse anche del buon gusto. Di questa truppa chi si aspettava con più ansia fashionista? Ma naturalmente Madame Tilda Swinton e Timothée Chalamet, virtuosi ... Leggi su iodonna (Di martedì 13 luglio 2021) Giornata deldidedicata a uno dei film rimandati causa pandemia, ma trattenuti bel saldi dalla direzione artistica delfino a questa edizione spostata a luglio. Vale a dire The French Dispatch di Wes Anderson. Regista che come da tradizione riempie ogni sua creatura con una serie di nomi di calibro da 90, arrivati come una flotta sul redalla faccia del Covid, del Green pass e forse anche del buon gusto. Di questa truppa chi si aspettava con più ansia fashionista? Ma naturalmente Madamee Timothée Chalamet, virtuosi ...

Advertising

Festival_Cannes : ??#Photocall TRE PIANI by NANNI MORETTI #Cannes2021 #Competition - anthunesarth : Bella Hadid utilizando Schiaparelli no tapete vermelho do Festival Cannes 2021. #Cannes2021 Fotos: Getty Images - Corriere : Festival di Cannes, ovazione per Nanni Moretti: 11 minuti di applausi - VanityFairIt : Il regista è al Festival con «Tre piani», dal romanzo omonimo di Eshkol Nevo. Undici minuti di applausi alla prima,… - NethipEdien2000 : RT @Tg3web: A Cannes, la star della giornata è Isabelle Huppert, protagonista di una Masterclass da tutto esaurito già prima dell'inizio de… -

Ultime Notizie dalla rete : Festival Cannes Maura Delpero premiata a Cannes Photo by Vittorio Zunino Celotto / Maura Delpero Vincitrice dello Young Talent Award di Women in Motion 2020 , assegnato da Kering e Festival di Cannes , la regista Maura Delpero ha ricevuto domenica sera il premio, consegnato dal Presidente del Festival di Cannes Pierre Lescure e dal Delegato Generale Thierry Frémaux . È la ...

Isabelle Huppert a Cannes, non mi intimidisce nessuno Protagonista oggi al festival di Cannes di un pomeriggio Rendez Vous in cui ha parlato del suo lavoro, della costruzione dei personaggi dall'alto del suo fascino, del suo prestigio di cui ovviamente ...

Festival di Cannes 2021: programma, ospiti e tutte le news di oggi Sky Tg24 Maura Delpero premiata a Cannes 2021 Photo by Vittorio Zunino Celotto / Maura Delpero. Vincitrice dello Young Talent Award di Women in Motion 2020, assegnato da Kering e Festival di Cannes, la regista Maura Delpero h ...

Isabelle Huppert a Cannes, non mi intimidisce nessuno Oltre 100 film, una quantità di premi, ben 118 (escluse le nomination e l'Oscar sfumato all'ultimo minuto per Elle di Paul Verhoeven nel 2016) che è legittimo chiedersi dove li tenga riposti. (ANSA) ...

Photo by Vittorio Zunino Celotto / Maura Delpero Vincitrice dello Young Talent Award di Women in Motion 2020 , assegnato da Kering edi, la regista Maura Delpero ha ricevuto domenica sera il premio, consegnato dal Presidente deldiPierre Lescure e dal Delegato Generale Thierry Frémaux . È la ...Protagonista oggi aldidi un pomeriggio Rendez Vous in cui ha parlato del suo lavoro, della costruzione dei personaggi dall'alto del suo fascino, del suo prestigio di cui ovviamente ...Photo by Vittorio Zunino Celotto / Maura Delpero. Vincitrice dello Young Talent Award di Women in Motion 2020, assegnato da Kering e Festival di Cannes, la regista Maura Delpero h ...Oltre 100 film, una quantità di premi, ben 118 (escluse le nomination e l'Oscar sfumato all'ultimo minuto per Elle di Paul Verhoeven nel 2016) che è legittimo chiedersi dove li tenga riposti. (ANSA) ...