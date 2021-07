Entro fine agosto avremo 30mila casi al giorno come in Inghilterra, dice Abrignani (Di martedì 13 luglio 2021) I casi di Covid-19 cresceranno ed Entro fine agosto potrebbero essere oltre 30mila al giorno, cioè quanti oggi in Gran Bretagna. Sergio Abrignani, immunologo dell’Università di Milano e membro del Comitato tecnico scientifico, in un’intervista a Repubblica dice che l’Italia deve osservare come vanno le cose Oltremanica per decidere che interventi fare qui da noi. «Soprattutto, vediamo l’impatto dei casi gravi che, per adesso, non sembrano tanti. Il Covid potrebbe diventare come un’influenza», spiega. Ma da ... Leggi su linkiesta (Di martedì 13 luglio 2021) Idi Covid-19 cresceranno edpotrebbero essere oltreal, cioè quanti oggi in Gran Bretagna. Sergio, immunologo dell’Università di Milano e membro del Comitato tecnico scientifico, in un’intervista a Repubblicache l’Italia deve osservarevanno le cose Oltremanica per decidere che interventi fare qui da noi. «Soprattutto, vediamo l’impatto deigravi che, per adesso, non sembrano tanti. Il Covid potrebbe diventareun’influenza», spiega. Ma da ...

