Denise Pipitone, ex pm Angioni: "Voglio il processo, lo devo a me e a chi ha diritto a giustizia e verità" (Di martedì 13 luglio 2021) L'ex pm Maria Angioni, indagata per false dichiarazioni nell'ambito dell'inchiesta sul caso Denise Pipitone, non intende indietreggiare di un solo passo rispetto alle sue precedenti dichiarazioni. Le indagini a suo carico si sono concluse e i pm siciliani sarebbero pronti a chiedere il rinvio a giudizio. Denise Pipitone, ex pm Angioni rompe il silenzio Dopo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

